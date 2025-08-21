Un hombre resulta herido en la colisión entre una moto y un turismo en Tenerife

El accidente entre un turismo y una motocicleta en la carretera TF-61 hacia el Puertito de Güímar se ha saldado con un herido, el conductor de este último vehículo.

El siniestro tuvo lugar este jueves, 21 de agosto, sobre las 15:00 horas y, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el afectado sufrió policontusiones de carácter moderado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar del incidente valoró y prestó la asistencia sanitaria inicial al afectado y lo trasladó al Hospital San Juan de Dios.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.