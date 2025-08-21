La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas

La Guardia Civil de la Comandancia de las Palmas, a través del Equipo @, ha detectado el uso de documentos oficiales manipulados para llegar a estafar una cantidad de aproximadamente 60.000 euros recientemente. En estos nuevos casos se ha observado que los ciberdelincuentes están utilizando documentos con apariencia oficial con los logos e imagen de la Guardia Civil para engañar a sus víctimas.

Este modus operandi tiene como objetivo principal hacer creer a los ciudadanos que existe una obligación o problema real y convencerles para que realicen ingresos de diferentes importes a cuentas bancarias tanto nacionales como en el extranjero bajo falsos pretextos.

Este tipo de documentos falsificados, que habitualmente son remitidos a través de correos electrónicos, a primera vista parecen ser oficiales, imitando la estética de los comunicados reales que emite el Instituto Armado.

Estos contienen información detallada, y empleando un lenguaje persuasivo diseñado para generar miedo y urgencia, advierten sobre unas supuestas investigaciones en curso, multas pendientes o incluso llegan a hacer creer que colaboran con una supuesta operación policial secreta.

El objetivo final de esta metodología es que las víctimas, creyendo estar ante una comunicación legítima, procedan a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias ubicadas fuera del territorio nacional, en la mayoría de los casos.

Normalmente las comunicaciones son personalizadas y van dirigidas a las víctimas (mencionando nombre y apellidos reales). Basándose en un contexto en el que la víctima pueda estar inmersa en un delito de falsas inversiones.

En relación anteriormente expuesto, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que, aunque podamos ponernos en contacto por medios telemáticos como pueden ser las direcciones de correo electrónico con el dominio @guardiacivil.org o @guardiacivil.es, nunca solicitará el pago de multas o colaboración en investigaciones a través de transferencias bancarias a cuentas privadas. Cualquier comunicación oficial de la Guardia Civil se realizará siempre a través de canales seguros verificables.

Recomendaciones:

Verificar la fuente : Si recibe un correo o mensaje de la Guardia Civil que le parezca sospechoso, no responda. Contacte directamente con una comisaría o puesto de la Guardia Civil para verificar su autenticidad .

: Si recibe un correo o mensaje de la Guardia Civil que le parezca sospechoso, no responda. Contacte directamente con una o puesto de la Guardia Civil para verificar su . No hacer clic en enlaces sospechosos : Evite abrir enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos no verificados .

: Evite abrir o descargar archivos adjuntos de . Sospechar de la urgencia : Los delincuentes suelen crear una sensación de urgencia para evitar que la víctima piense con claridad. Desconfíe de cualquier mensaje que exija una acción inmediata .

: Los delincuentes suelen crear una sensación de para evitar que la víctima piense con claridad. Desconfíe de cualquier mensaje que exija una . Nunca realizar pagos a cuentas privadas: La Guardia Civil, ni ninguna otra autoridad policial, pedirá que se hagan ingresos en cuentas bancarias personales o del extranjero para ningún tipo de gestión.

La Guardia Civil continúa investigando para identificar a los responsables de estas estafas, por lo que se solicita a cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de fraude que presente una denuncia formal en la comisaría o puesto de la Guardia Civil más cercano.