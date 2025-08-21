Fallece una mujer en la TF-5 tras ser atropellada

En la TF-5, a la altura del puente de Somosierra en sentido Norte (Santa Cruz de Tenerife), una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves, 21 de agosto de 2025, tras ser atropellada. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 06:59 horas, movilizándose de inmediato los recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado al lugar, confirmó el fallecimiento de la mujer por lesiones incompatibles con la vida. Asimismo, los sanitarios asistieron a los ocupantes de un turismo:

Mujer de 65 años , con traumatismo torácico de carácter moderado , trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

, con , trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria. Hombre de 67 años, con cortes en un miembro superior de carácter leve, también evacuado en ambulancia al mismo centro hospitalario.

En el dispositivo intervinieron además la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que se encargó de la limpieza de la vía. La Guardia Civil instruyó diligencias mientras los servicios policiales regularon el tráfico y colaboraron en la zona para restablecer la circulación.