Desarticulada en Tenerife una red criminal de trata de seres humanos

La Policía Nacional ha desarticulado en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dirigida por tres mujeres. Dos de ellas han ingresado en prisión preventiva, mientras que la tercera ha quedado en libertad con cargos.

En la operación, los agentes liberaron a dos víctimas que eran explotadas sexualmente y detuvieron a tres personas, acusadas además de favorecimiento de inmigración ilegal y prostitución coactiva.

La investigación comenzó en enero de este año y se precipitó cuando una de las sospechosas intentó abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, donde fue detenida. Las otras dos huyeron a la península y finalmente fueron localizadas en Segovia.

Durante el operativo se realizaron registros en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, y otro en Segovia, donde fueron arrestadas las otras dos investigadas. La Policía intervino material informático y documentación vinculada con la red.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó la prisión provisional para dos de las detenidas, mientras que la tercera fue puesta en libertad con cargos.