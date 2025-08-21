Los separadores del carril bici de Santa Cruz de Tenerife provocan la caída de una mujer de avanzada edad

Nueva incidencia con el carril bici de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, no se trata de una vía bloqueada, sino de un accidente que pudo ser fatal para la persona afectada.

En concreto, en un vídeo que circula por redes sociales, y que ha compartido la cuenta de Élite Taxi Tenerife, se puede ver cómo una mujer de avanzada edad sufre una aparatosa caída al tropezarse con los separadores del carril bici.

Los hechos ocurrieron en la calle Méndez Núñez, esquina con la calle del Pilar, una zona en la que ya se han generado otro tipo de conflictos al impedirse el paso de ambulancias en servicio al encontrarse la calle bloqueada por el tráfico.

Ayuda de los viandantes

En las imágenes se ve cómo dos señoras intentan cruzar la calle, pero en lugar de por el paso de peatones, justo en la esquina donde están los separadores de la vía. Incluso parece que aceleran el paso para cruzar lo más rápido posible antes de que los vehículos que se encuentran parados por el semáforo comiencen a circular de nuevo.

Justo al pasar por encima e los separadores, la primera de ellas cae al suelo, quedándose unos segundos en la vía sin poder levantarse. De hecho, varias personas que se encontraban en la zona se acercaron rápidamente a ayudarla a levantarse.

Críticas de Élite Taxi

El colectivo Élite Taxi Tenerife ha colgado en vídeo en sus redes sociales, recordando que los taxistas de la capital chicharrera hace meses que "advertimos de esta situación y nadie hizo caso".

Además, se preguntan quién se hará responsable de las heridas que le haya podido ocasionar la caída a la señora. "Un carril bici que desde su primer día solo está dando problemas, y por llegar están los más graves", afirma el colectivo en sus redes.

Pivotes en el carril bici de Santa Cruz de Tenerife para evitar que los coches aparquen / María Pisaca

Paralizado

El carril bici de Santa Cruz de Tenerife se pensaba inaugurar el pasado 28 de junio. Sin embargo, apenas unos días antes las obras quedaron paralizadas para cumplir con un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante el que se instaba al Ayuntamiento a no continuar con la implantación de dicho carril.

A pesar de ello, los trabajos ya estaban prácticamente culminados, por lo que por toda la ciudad se puede ver el carril bici delimitado, con los pivotes y separadores que están causando más de un quebradero de cabeza a conductores y viandantes.