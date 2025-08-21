Cae a la vía pública en Tenerife mientras realizaba tareas de mantenimiento en una vivienda
El afectado fue trasladado al Hospital de la Candelaria con un traumatismo de carácter moderado
Un hombre de 56 años ha resultado herido este jueves, 21 de agosto, tras caerse a la vía pública mientras realizaba tareas de mantenimiento en una vivienda ubicada en la carretera de Chamorga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el afectado se cayó de forma accidental y, tras ser valorado por el equipo sanitario desplazado a la zona, fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El hombre presentaba un traumatismo en extremidad superior de carácter moderado.
Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias y activó a los agentes municipales de Medio Ambiente.
