Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de hurto en un establecimiento comercial, con un botín valorado en más de 7.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario de una tienda de ropa de diseño el pasado 31 de julio. En ella, relataba que, durante la mañana del día anterior, un individuo había accedido al local en actitud sospechosa, portando una maleta de grandes dimensiones.

El personal del establecimiento observó cómo, al abandonar el local, el hombre activó los sistemas de alarma situados en los arcos de seguridad, iniciando inmediatamente su huída con la mencionada maleta que contenía las prendas sustraídas.

Inventario

Tras realizar el inventario, los trabajadores pudieron comprobar que dicha persona había sustraído varias prendas, hasta un total de seis, entre las que destacaban dos cazadoras de una marca de alta gama, valoradas en 1800 y 980 euros.

Una vez conocidos los hechos por los agentes, se iniciaron las pesquisas, consiguiendo identificar al sospechoso, quien contaba con numerosos antecedentes por delitos similares.

Finalmente, una semana después y tras un discreto seguimiento, los funcionarios actuantes localizaron al individuo en el bajo de la vivienda de un familiar. Allí fue interceptado al salir del lugar, procediendo a su detención y posterior traslado a dependencias policiales, para ponerlo posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.

