Multan a ocho turistas en el Parque Nacional del Teide por conducción temeraria

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en Canarias han identificado a los ocupantes de dos coches de alquiler que circulaban por la carretera TF-24, en el Parque Nacional del Teide, con parte del cuerpo fuera de las ventanillas.

Según las investigaciones, los pasajeros viajaban sin cinturón de seguridad y sin la posición adecuada dentro de los vehículos, lo que quedó registrado en un vídeo que se viralizó en redes sociales.

Ante la gravedad de los hechos, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial inició un dispositivo en el que participaron agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur.

Finalmente, se logró localizar a los conductores y pasajeros, todos ellos turistas extranjeros que se disponían a abandonar la isla. A los ocho implicados se les notificaron denuncias por conducción temeraria y por no usar los elementos de seguridad obligatorios.

Las sanciones ascienden a dos multas de 500 euros con detracción de seis puntos del carné y seis denuncias de 200 euros, que tuvieron que ser abonadas de inmediato como depósito al no ser residentes en España, según la normativa de Seguridad Vial.