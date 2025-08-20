Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur
La de mayor gravedad fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que la hora afectada sufrió una conmoción cerebral moderada, ingresando en Hospiten Sur.
El accidente se produjo este miércoles 20 de agosto de 2025, a las 07:51 horas, en la TF-1, sentido sur, antes de la salida de Armeñime, municipio de Adeje, donde se registró la colisión de tres vehículos.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta y activó de inmediato los recursos necesarios.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a las dos mujeres heridas:
- Mujer de 45 años, que presentó conmoción cerebral de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospiten Sur.
- Otra mujer con varios traumatismos de carácter grave, evacuada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar a una de las víctimas que quedó atrapada en su vehículo.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, mientras que el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife procedió a limpiar la vía tras el siniestro.
