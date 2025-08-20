Una mujer cae a una zona de rocas en Tenerife desde unos siete metros de altura

Una mujer tuvo que ser rescatada en la noche de este martes tras caer unos siete metros de altura sobre una zona de rocas en el sur de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se registraron poco después de las once y media de la noche en el municipio de San Miguel de Abona, cuando se recibió la alerta en el Cecoes en la que se informaba de la caída de la mujer a una zona de difícil acceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que rescataron tanto a la afectada como a un hombre que había intentado socorrerla.

El personal del SUC, junto a un médico y un enfermero del PAC San Isidro, asistieron a la herida, una mujer de nacionalidad extranjera y de 43 años que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Tras estabilizarla, procedieron a su evacuación en ambulancia hasta Hospiten Sur

Los profesionales sanitarios también asistieron a la persona que había acudido en ayuda de la mujer, un hombre de 44 años y que presentaba heridas de carácter leve.

Por último, la Guardia Civil instruyó diligencias y la Policía Local colaboró con el resto de recursos desplazados al lugar.