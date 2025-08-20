Arrolla a dos personas en Adeje y deja heridas graves a una de ellas

Una joven se encuentra grave tras ser atropellada a última hora de la noche de este martes en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Cerca del a medianoche, se recibió una llamada en la central del 112 en la que se alertaba de que un hombre y una mujer habían sido arrollados en la calle Alemania, en el municipio de Adeje y que precisaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a bordo de dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico y que se encargaron de asistir a los afectados.

Heridos

La mujer, una joven de 22 años, presentaba varios traumatismos de carácter grave por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Mientras que la otra persona, un hombre de 20 años, fue atendido por heridas de carácter leve y evacuado al Hospital del Sur.

Por el momento no han trascendido ni las circunstancias del atropello ni qué ocurrió con el conductor del vehículo, aunque la Policía Local ya se encarga de instruir las diligencias oportunas.