Rescatan a una tortuga boba atrapada en redes a la deriva en aguas de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio Marítimo Provincial de Santa Cruz de Tenerife, mientras prestaban servicio por la costa de la isla, observaron un grupo de redes a la deriva, a media milla del muelle de Santa Cruz de Tenerife.

Se trataba de un conjunto de redes de aproximadamente 10 metros cuadrados, lo que supone un peligro para la navegación, los agentes se aproximan para retirar las mismas, pudiendo observar entre las redes dos especímenes de tortuga boba, una de ellas en estaba de descomposición, mientras que la otra parecía estar en perfecto estado.ç

Los agentes consiguieron liberar a la tortuga que estaba atrapada con las redes, dejándola en libertad en ese momento.

Trabajadores de La Tahonilla en una suelta de tortugas en la playa de Las Teresitas en una imagen de archivo. / EL DÍA

Por parte de la Guardia Civil se contacta con el Centro de Recuperación de la Tahonilla, dependiente de la Consejería del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, los cuales solicitan la entrega del ejemplar muerto, para su estudio.

Tambnién han solicitado la entrega de las redes en las que se encontraban atrapados los animales, aunque de momento se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil a fin de localizar al propietario de la misma.