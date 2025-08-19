Rescatan a un senderista con un problema de salud en Tenerife
El afectado se encontraba en un sendero en la zona del caserío Las Palmas de Anaga
Un joven de 28 años ha sido rescatado este martes, 19 de agosto, mientras realizaba un sendero en la zona del caserío Las Palmas de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El afectado sufrió un síncope poco antes de las 12:30 horas, por lo que precisó ser rescatado y atendido por el personal sanitario para su recuperación.
El senderista fue rescatado por el helicóptero del GES y trasladado hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de su asistencia y traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
