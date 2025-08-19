Muere un ciclista al chocar contra un turismo en Tenerife

Un ciclista de 50 años ha fallecido este martes, 19 de agosto, tras colisionar contra un turismo en la carretera del Amparo, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 18:36 horas y, en ella, se solicitaba asistencia sanitaria para atender al ciclista.

A la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), este valoró al afectado, que presentaba lesiones de gravedad, y procedió con su traslado al Hospital del Norte.

Sin embargo, durante el trayecto, el afectado entró en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas practicadas por el personal de la ambulancia, falleció al llegar al centro hospitalario.

La Policía Local reguló el tráfico en la vía; mientras que a Guardia Civil se encargó de las diligencias judiciales correspondientes.