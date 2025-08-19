Muere un ciclista al chocar contra un turismo en Tenerife
El hombre falleció de camino al hospital
Un ciclista de 50 años ha fallecido este martes, 19 de agosto, tras colisionar contra un turismo en la carretera del Amparo, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 18:36 horas y, en ella, se solicitaba asistencia sanitaria para atender al ciclista.
A la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), este valoró al afectado, que presentaba lesiones de gravedad, y procedió con su traslado al Hospital del Norte.
Sin embargo, durante el trayecto, el afectado entró en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas practicadas por el personal de la ambulancia, falleció al llegar al centro hospitalario.
La Policía Local reguló el tráfico en la vía; mientras que a Guardia Civil se encargó de las diligencias judiciales correspondientes.
- Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
- El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
- La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche
- Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite
- Canarias tendrá un breve respiro del calor antes de sufrir otro fin de semana de altas temperaturas
- Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias
- Veinte de los veintiséis portales de Juan XXIII se adaptan para entrar en el plan que permitirá rehabilitar sus viviendas
- Los municipios tinerfeños gastan 48 millones al año en comprar agua a galerías y pozos