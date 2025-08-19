Controlado un conato en La Palma

Durante la tarde-noche de este martes se ha producido un conato en La Palma, que ha quedado estabilizado al poco tiempo. Según informa el Cabildo en sus redes sociales, el fuego se originó en Cueva de Agua, en Garafía.

Las llamas quedaron rápidamente estabilizadas y controladas, gracias a la intervención de los efectivos de Medio Ambiente y de los propios vecinos. En concreto, el terreno es de unos 2.500 metros cuadrados.

En el lugar del incendio trabajan tres retenes y dos cubas de la Consejería de Medio Ambiente. A estos equipos se unirán la EIRIF y Bomberos La Palma para las labores de enfriamiento de la zona.