Arrestan a un hombre en Tenerife por malos tratos continuados, agresiones físicas, amenazas y acoso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un varón por un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, al cual le constaban además varias requisitorias por parte de tres juzgados por la comisión de diferentes delitos.

La investigación se inició con la denuncia de la víctima dando cuenta a los agentes de agresiones físicas continuadas recibidas por parte de su pareja, el ahora detenido, así como de amenazas graves hacía ella misma y hacia su entorno familiar más cercano, acompañadas por situaciones de acoso y control.

El investigado presentaba características que lo conformaban como un individuo peligroso, el cual podría estar en posesión de varias armas de fuego, armas blancas y dos perros de raza peligrosa.

Otros delitos

Al no poder ser localizado para su detención en un primer momento y comprobando que además se le constaban tres requisitorias de hasta tres juzgados por la comisión de diferentes delitos, la autoridad judicial competente autorizó la entrada y registro en el domicilio del supuesto agresor, desplegándose para ello un amplio dispositivo policial con la colaboración de unidades especiales que se saldó con su rápida localización y detención, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó su ingreso en prisión preventiva.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales, recordando la importancia de denunciar cualquier hecho de esta naturaleza.