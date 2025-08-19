Un anciano, crítico tras ser rescatado del agua en las piscinas de Bajamar
Los socorristas practicaron las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada del SUC
Un hombre de 83 años se encuentra en estado crítico después de que fuera sacado del agua en parada cardiorrespiratoria durante la mañana de este martes en las Piscinas de Bajamar, dentro del municipio de La Laguna (Tenerife).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los hechos se registraron poco antes de las diez de la mañana cuando se recibió un aviso de que un varón había sido sacado del agua en parada.
En un primer momento, los socorristas realizaron al varón maniobras de reanimación que fueron retomadas a su llegada por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), logrando revertir la parada.
Por su parte, los recursos sanitarios estabilizaron al hombre y lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.
Finalmente, agentes de la Policía Local de La Laguna se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.
- Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
- El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
- La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche
- Prohibido el baño en la zona de El Bloque, en Valleseco, por la aparición de peces muertos y aceite
- Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias
- Los municipios tinerfeños gastan 48 millones al año en comprar agua a galerías y pozos
- Van Beck, pletórico tras su fichaje por La Laguna Tenerife: 'Se trata de uno de los mejores equipos de Europa
- El intento de aprobar un presupuesto estatal sienta a Pedro Sánchez con Fernando Clavijo