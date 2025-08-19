Un anciano, crítico tras ser rescatado del agua en las piscinas de Bajamar

Un hombre de 83 años se encuentra en estado crítico después de que fuera sacado del agua en parada cardiorrespiratoria durante la mañana de este martes en las Piscinas de Bajamar, dentro del municipio de La Laguna (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los hechos se registraron poco antes de las diez de la mañana cuando se recibió un aviso de que un varón había sido sacado del agua en parada.

En un primer momento, los socorristas realizaron al varón maniobras de reanimación que fueron retomadas a su llegada por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), logrando revertir la parada.

Por su parte, los recursos sanitarios estabilizaron al hombre y lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

Finalmente, agentes de la Policía Local de La Laguna se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.