El sur de Tenerife como si fuera el Mario Kart: turistas con scooters eléctricos por Las Américas

Un dúo de turistas convirtió por unos minutos una acera del sur de Tenerife en un circuito improvisado como si del mismo Mario Kart se tratase: maniobras bruscas, adelantos y risas al volante de scooters eléctricos de movilidad (las “sillas” que suelen usar personas con dificultades para caminar).

La escena, captada en un reel de @cosa_famosa, fue frente al Hotel Las Palmeras, uno de los puntos más transitados de la avenida Rafael Puig Lluvina de Playa de las Américas (Arona).

Del paseo a la “pista”

Lo que empieza como un trayecto tranquilo se transforma en coreografía: giros cerrados, arranques a destiempo y pequeños “piques” que recuerdan al famoso videojuego.

El contraste entre un vehículo pensado para asistencia personal y el uso lúdico que muestran los protagonistas dispara el debate cada verano sobre el uso de estos vehículos sin un control sobre ellos.

En esa franja peatonal, con gran densidad de público, una caída o un choque leve puede acabar mal para usuarios y viandantes.

¿Humor turístico o temeridad?

El reel se convierte en un ejemplo perfecto del turismo “gamificado”. Cada esquina puede ser una prueba, cada risa, un like. Pero la línea entre entretenimiento y peligro es fina, especialmente frente a un hotel con gran flujo de personas como Las Palmeras.

Por ello es necesario recordar que no todo lo que hace gracia en pantalla es buena idea en la calle.