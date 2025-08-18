Un pasajero agrede a un conductor de una guagua en Canarias y el resto de viajeros estalla: “¡Nos vamos a chocar. Para!

Ser conductor de guaguas del transporte regular interurbano de pasajeros en Canarias tiene sus riesgos. Una vez más, se ha registrado un incidente en plena ruta de una de las líneas del servicio de Intercity Bus Lanzarote, el cual "llegó a poner en riesgo la integridad física tanto de todos los ocupantes de la guagua, como también de los usuarios de la vía pública”, denuncian representantes del sindicato CC.OO. desde el Comité de Seguridad y Salud de Arrecife Bus, la empresa concesionaria del servicio en la Isla.

En esta ocasión, el comportamiento incívico de un viajero, que incluso llegó a golpear al guagüero mientras conducía y manipuló uno de los mandos del vehículo para abrir la puerta, se produjo, el 16 de julio pasado, en la Línea 62 (Semidirecta: Arrecife–Tías– Playa Blanca).

Los problemas comenzaron cuando nada más salir del Intercambiador situado frente a la playa de El Reducto (Arrecife), un pasajero se acercó al conductor y a gritos le pidió “¡abre la puerta ya!” porque se quería bajar en un lugar en el que no había paradas habilitadas, a la vez que abrió de una manera muy agresiva la mampara lateral que separa al guagüero del pasaje. Este invitó al agresor a que llamara a la policía si no estaba de acuerdo al no acceder a su exigencia para que parara y el hombre le contestó “¡llámala tú!”.

Guaguas del transporte público interurbano en Lanzarote / E. D.

El chófer recibió un puñetazo

La situación fue empeorando hasta el punto de que el viajero le dio un puñetazo al conductor mientras continuaba con la marcha. Pero la cosa no quedó ahí.

Mientras tanto, varios de los pasajeros y el propio agredido instaban al cliente rebelde a que depusiera su actitud y se tranquilizara. “¡Nos vamos a chocar. Para!”, “¡Sale para allá, hombre!” le dijeron al acercarse de nuevo al chófer. “¿Por qué no abre?”, insistía el viajero.

Dos vehículos de la Policía Local de Tías / A. T.

Finalmente, una vez en el pueblo de Tías y tras haber recorrido unos 10 kilómetros de la ruta entre el Intercambiador de Arrecife y Tías, la Policía Local acabó bajando al agresor de la guagua. El conductor, pese a lo tenso de la situación, mostró una actitud serena.

Una turista que iba en la citada guagua grabó lo ocurrido y lo publicó en su cuenta de TikTok (@janadenole12). El vídeo se ha vuelto viral y en sus dos primeros días acumuló 2,9 millones de visualizaciones.

Los conductores reclaman mejoras de seguridad ante el aumento de agresiones

El Comité de Seguridad y Salud de Arrecife Bus, respaldado por el sindicato Comisiones Obreras, ha solicitado al Cabildo de Lanzarote y a la empresa concesionaria del transporte público la adopción urgente de medidas efectivas de seguridad, tras registrarse un aumento de las agresiones verbales y físicas hacia los conductores.

Los trabajadores, cuya labor se desarrolla principalmente en espacios públicos y con contacto directo con los usuarios, denuncian la insuficiente protección y el reconocimiento limitado de su categoría profesional, por lo que demandan un convenio sectorial propio para el transporte regular de pasajeros en guagua. Los conductores destacan que no pueden aceptar la exposición diaria a situaciones de violencia, tal como evidencian incidentes recientes grabados en vídeo.

Guagua interurbana de Intercity Bus a su paso por la avenida de Arrecife, a la altura del Cabildo de Lanzarote. / E. D.

Según el comité, la falta de protocolos claros y efectivos ante agresiones y altercados, junto a la escasa presencia de fuerzas de seguridad en las líneas y paradas consideradas de mayor riesgo, agrava la situación. Por ello, solicitan la creación y aplicación de protocolos obligatorios ante cualquier tipo de agresión, así como un aumento de la presencia policial en los lugares con mayor incidencia.

Sin ir más lejos, el pasado 10 de agosto, los viajeros de una de las guaguas del transporte público interurbano de Lanzarote de la Línea 03, que une las localidades turísticas de Costa Teguise y Puerto del Carmen vivieron una desagradable situación a primeras horas del pasado domingo.

La escasa presencia de fuerzas de seguridad en las líneas y paradas consideradas de mayor riesgo, agrava la situación

Muchos de los pasajeros se dirigían bien temprano por la mañana a su puesto de trabajo en Costa Teguise cuando un hombre en estado de embriaguez que viajaba en el mismo vehículo de transporte colectivo que ellos, montó un altercado.

El varón comenzó a increpar al resto de usuarios de la guagua, lo que provocó que desde el vehículo se alertara la Guardia Civil de lo ocurrido. Al llegar una patrulla de la Guardia Civil de Costa Teguise al lugar donde había parado la guagua, en la Avenida del Mar, una de las calles principales de la zona, el pasajero borracho abandonó el lugar tras hacer acto de presencia los agentes de la Benemérita e identificar al hombre, señalan fuentes del cuerpo de seguridad

Exigencias de los guagüeros

Entre las medidas reclamadas se incluyen:

Implantación inmediata de sistemas de seguridad en todos los servicios y turnos.

Desarrollo de protocolos claros y de cumplimiento obligatorio ante agresiones.

Mayor presencia y apoyo activo de cuerpos de seguridad en puntos de riesgo.

Reconocimiento de la categoría profesional y mejora de las condiciones laborales conforme a la legislación vigente.

El sindicato advierte que, de no adoptarse estas acciones de forma inmediata, se reservan el derecho a emprender medidas legales y sindicales para salvaguardar la integridad física y moral de los trabajadores del transporte público.

Nuevo Reglamento de Personas Usuarias del Transporte Regular de Viajeros por Carretera

El mismo día que se produjo el desagradable episodio en el itinerario de la Línea 62, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote celebrado el 16 de julio pasado, aprobaba el nuevo Reglamento de Personas Usuarias del Transporte Regular de Viajeros por Carretera en la isla antes de elevarlo al pleno para su aprobación inicial.

El reglamento, promovido por el Área de Transporte y Movilidad que dirige el consejero Miguel Ángel Jiménez, establece un marco moderno y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía, después de cuatro años de inacción normativa durante el anterior mandato.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, valoró el avance como “una apuesta decidida por dignificar el transporte público y colocar al usuario en el centro de la acción política”. En este sentido, Betancort reclamó que “con este reglamento damos respuesta a una sociedad que exige servicios públicos eficientes, inclusivos y alineados con las mejores prácticas europeas”.

El nuevo reglamento ha sido fruto de un proceso abierto de participación, en el que se han recogido aportaciones de usuarios, la empresa operadora y conductores. Representa "una apuesta clara con la sostenibilidad, la accesibilidad y la convivencia en un servicio esencial para la población", resaltó el Cabildo.

“El transporte público no puede funcionar con normas obsoletas”, afirmó el consejero de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, quien añade que “este reglamento actualiza y armoniza el servicio con los nuevos tiempos, reconociendo los derechos de los usuarios sin renunciar a sus deberes, en un entorno de respeto y seguridad”.

Hasta 6.000 euros de multa

El reglamento incorpora una batería de medidas orientadas a garantizar una movilidad inclusiva y eficiente, con especial atención a colectivos vulnerables como personas con discapacidad, mayores, menores, embarazadas, ciclistas o propietarios de animales domésticos; acota el mal uso de dispositivos electrónicos y reconoce la importancia de las decisiones de los conductores, quienes, aunque no ostentan autoridad legal, sí asumen una gran responsabilidad operativa, entre otras muchas cuestiones.

También establece un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones de hasta 6.000 euros.

Además, se contempla el acceso con bicicletas, patinetes eléctricos y equipajes, el acompañamiento gratuito de menores de hasta 4 años, así como la prohibición de fumar, consumir alcohol o viajar sin título válido, entre otras medidas de convivencia.

En definitiva, se trata de un reglamento que, en palabras del presidente Betancort, “refuerza el transporte público como una palanca para la movilidad sostenible y un elemento esencial del bienestar colectivo”.

Un 57% más de viajeros

Entre el año 2022 y junio de 2025 se ha producido un incremento acumulado del 57% en el número de viajeros. Más de cuatro millones de personas han hecho uso de las guaguas interurbanas durante el primer semestre de 2025

En los siete primeros meses de 2025, el número de usuarios del transporte público en Lanzarote creció un 8,47% respecto al año pasado. Además, más de 32.000 personas disfrutan del Bono Residente Canario, y el sistema de pago con tarjeta representa el 14% de los pagos directos.

“Desde el Cabildo asumiremos cerca de diez millones de euros en ayudas al transporte este año, porque creemos en un servicio público accesible para todos y todas”, destaca la institución.