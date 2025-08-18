Estafa a amigos y vecinos de Tenerife con falsas inversiones en criptomonedas

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, han investigado a una persona, varón de 27 años de edad y vecino del municipio, como presunto autor de tres delitos de estafa, utilizando el método de las falsas inversiones.

El supuesto autor de los hechos contactaba con las víctimas a través de redes sociales, con personas que conocía previamente, antiguos compañeros de estudios, de actividades deportivas, etc. a los cuales les informaba que estaba haciendo inversiones en criptomonedas y que estaba obteniendo grandes beneficios, tras ganarse la confianza de las víctimas, les solicitaba dinero para, supuestamente, invertir en su nombre.

Poco tiempo después de que las víctimas le enviaban el dinero, el acusado les enviaba datos de las supuestas ganancias, todo ello para seguir ganándose su confianza y solicitar más dinero, con la excusa de aumentar más aún esas ganancias.

Cuando los perjudicados solicitaban el dinero invertido y las ganancias obtenidas, comenzaban a recibir excusas, llegando un momento en el que el acusado, deja de contestar a las llamadas y mensajes, momento en el que se dan cuenta que han sido víctimas de una estafa.

A lo largo de la investigación se han podido recabar las pruebas necesarias para identificar al supuesto autor, así como pruebas suficientes para investigarlo acusado de un delito de estafa.