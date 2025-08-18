Detenidos dos hombres por presunta violencia de genero en Arona con unas horas de diferencia

La Policía Local de Arona procedió el pasado viernes, 15 de agosto, a la detención de dos varones por presuntos delitos de violencia de género en diferentes puntos del municipio y con unas horas de diferencia.

En un comunicado, el cuerpo policial explicó que la primera de las actuaciones tuvo lugar en Las Galletas, a las 15:43 horas, donde fue arrestado un hombre de 44 años tras la intervención de los agentes a requerimiento de un familiar de la víctima. El propio detenido reconoció haber agredido a su pareja.

Por otro lado, horas más tarde, a las 20:55 horas, se produjo la segunda detención en la zona de Altavista, siendo un varón de 71 años que fue arrestado tras la llamada de la víctima.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a reconocimiento médico y posteriormente conducidos a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.