Un ciclista herido al chocar contra un turismo en la autopista del Norte de Tenerife

Un ciclista de 73 años resultó herido moderado tras chocar con un turismo sobre las 09.00 horas de este lunes en la vía TF-5, dentro del municipio de Los Realejos (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a bordo de un ambulancia de soporte vital básico que se encargó de atender al herido.

El varón presentó varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue asistido y estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su posterior trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.