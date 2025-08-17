Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias

Lo que iba a ser un viaje de celebración terminó en tragedia para una familia británica en Fuerteventura. Leslie Green, un hombre de 70 años procedente de Bolton, Reino Unido, falleció tras contraer una infección por salmonela durante su estancia en un hotel de cuatro estrellas en la isla, según confirmó una investigación forense tras su muerte, según ha informado el medio británico The Daily Mail.

El turista había viajado junto a su esposa para celebrar su cumpleaños y pasó los primeros días disfrutando del sol y la tranquilidad del destino. Sin embargo, el 9 de octubre de 2024, comenzó a mostrar síntomas de intoxicación alimentaria, tras consumir pollo presuntamente poco cocinado en el buffet del establecimiento.

Leslie Green fue atendido inicialmente por el médico del complejo turístico y, al no mejorar, trasladado a un centro de salud y posteriormente a un hospital cercano. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado se agravó y sufrió sepsis, insuficiencia renal y fallo multiorgánico. Falleció el 4 de noviembre tras pasar varias semanas en coma inducido.

La esposa también enfermó tras consumir la misma comida

Julie Green, su esposa, también contrajo salmonela tras ingerir alimentos del mismo buffet. Pasó una semana hospitalizada justo el día de su propio cumpleaños. Durante la audiencia judicial posterior, expresó su indignación por el estado de algunos platos servidos, como una salsa carbonara “que estaba apenas templada”, y denunció la falta de higiene del personal.

Según su testimonio, los trabajadores del restaurante del hotel mezclaban alimentos recién cocinados con otros que ya llevaban tiempo expuestos y no seguían medidas básicas de seguridad alimentaria, como lavarse las manos con regularidad.

El fallecido, junto a su mujer / TDM

Entre lágrimas, Julie describió el vacío que ha dejado la pérdida de su marido: “Era mi mejor amigo, el alma de nuestra familia. Nunca pensé que iríamos de vacaciones y que él no volvería”.

Expresó su deseo de que este caso sirva como advertencia para prevenir tragedias similares en el futuro. “Hablar de esto es doloroso, pero necesario. Nadie debería pasar por lo que nosotros hemos vivido”, declaró.

Investigación

El análisis forense fue contundente: la causa del fallecimiento fue una infección grave por salmonela, atribuida a la ingesta de pollo mal cocinado en el hotel. La autopsia y las pruebas clínicas reforzaron las sospechas de la familia sobre las condiciones de manipulación de alimentos durante su estancia.

La representación legal de la familia señaló que la inyección de evidencia en el proceso confirma la negligencia alimentaria en el establecimiento. “Este caso demuestra los riesgos reales de no cumplir con los protocolos de seguridad alimentaria”, subrayó la abogada.

A pesar del dolor, la familia espera que el caso sirva para impulsar mejoras en los controles de calidad en hoteles turísticos y para proteger a otros visitantes que, como ellos, viajan con la esperanza de disfrutar y descansar.