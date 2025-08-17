Muere un hombre y una mujer resulta gravemente herida en un trágico accidente en Tenerife

Un trágico accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado 17 de agosto ha conmocionado al sur de Tenerife. Un hombre de 47 años perdió la vida y una mujer de 46 años resultó herida de gravedad tras la colisión de dos vehículos en la TF-1, a la altura del kilómetro 75 en el municipio de Adeje, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El siniestro tuvo lugar en torno a las 03:25 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de un choque con varios afectados que requerían atención urgente.

La respuesta del sistema de emergencias fue inmediata. El CECOES activó a numerosos recursos, entre ellos efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que desplazaron al lugar tres Bombas Urbanas Pesadas para asegurar los vehículos implicados y llevar a cabo labores de rescate. Una de las intervenciones más críticas fue la liberación de una mujer que había quedado atrapada dentro de uno de los habitáculos. Una vez fuera del vehículo, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con sanitarios del centro de salud de la zona, atendieron a la víctima que presentaba politraumatismos de carácter grave, logrando estabilizarla antes de su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde continúa ingresada.

Desafortunadamente, el otro ocupante del vehículo no corrió la misma suerte. El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil se encargaron de custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y asumieron la elaboración del atestado para esclarecer las causas exactas del accidente.

En el operativo participaron también unidades de Atención Primaria, que colaboraron en la primera valoración de los afectados, y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que prestó apoyo en la gestión y limpieza de la vía para garantizar la seguridad del tráfico tras el siniestro. La coordinación entre todos los recursos permitió una respuesta rápida y eficiente, aunque el resultado final del accidente vuelve a poner el foco en la seguridad vial en la autopista del sur, una de las vías con mayor densidad de tráfico de la isla.

Las circunstancias que originaron la colisión aún están siendo investigadas.