Viaje a Tenerife, una noche y un hijo tras una noche de fiesta: la historia de la turista que busca al padre que nunca volvió a ver

¿Puede una sola noche marcarte para siempre? Para Sarah-Jayne Snow, la respuesta es sí. Una madrugada cualquiera durante unas vacaciones en Tenerife terminó cambiándole la vida. Sin nombres, sin teléfonos, sin promesas... solo un encuentro fugaz, una foto rápida enviada a su hermana para tranquilizarla, y unas semanas después, un positivo en una prueba de embarazo.

Ahora, dos años después, esta madre escocesa de East Lothian ha vuelto a relanzar su llamada al mundo, según ha informado el medio británico The Sun. No busca dinero. No busca problemas. Solo quiere que su hijo, Forrest, tenga la posibilidad de saber quién es su padre, conocer sus raíces y, quizás, su familia paterna.

Era verano. Eran vacaciones. Sarah-Jayne caminaba sola por la playa a las cinco de la madrugada cuando un joven se le acercó. Le ofreció acompañarla a casa “por seguridad”. El gesto fue bien recibido. Hablaron, conectaron… y esa noche compartieron algo más que palabras. Él tenía, según cree ella, unos 19 años, acento escocés, y pudo haber trabajado en el centro comercial Braehead, en Glasgow.

Lo demás es un borrón en el tiempo: no recuerda su nombre, no tiene su número. Solo guarda una imagen capturada durante una videollamada con su hermana. Él aparece, desenfocado, con pelo castaño y un aire juvenil. Es lo único que tiene.

Una maternidad inesperada… y firme

Al regresar a Escocia, supo que estaba embarazada de seis semanas. Había sufrido dos abortos espontáneos antes, y esta vez, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Y lo hizo. Forrest llegó a su vida como un torbellino de amor. Y también de preguntas.

Desde entonces, su prioridad ha sido clara: darle a su hijo la oportunidad de conocer su identidad. Porque, aunque muchas veces se romantiza el “instinto materno”, pocas cosas son tan reales como el deseo de una madre de completar el mapa de su hijo.

En 2023, todavía embarazada, Sarah-Jayne subió un vídeo a TikTok contando su historia y mostrando la única foto que tiene. El vídeo explotó: más de dos millones de visualizaciones, miles de comentarios, gente compartiéndolo en todo el Reino Unido… Pero ni una pista certera.

Ecografía del hijo antes de nacer / La Provincia

Algunos la apoyaron. Otros, la juzgaron. “Que si quería cazarlo”, “que si buscaba dinero”… Nada más lejos. Sarah-Jayne aclara que no recibe manutención, que trabaja a tiempo parcial en una escuela, y que depende de su hermana para el cuidado de Forrest. No quiere una pensión: quiere una historia que contarle a su hijo.

Ahora, ha decidido recurrir a la ciencia. Ha lanzado una campaña en GoFundMe para reunir las 2.400 libras necesarias que le permitan acceder a un servicio avanzado de análisis genético. El objetivo: cruzar su ADN y el de su hijo con bases de datos internacionales y buscar coincidencias con posibles parientes del padre.