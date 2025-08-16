Un motorista herido tras un accidente múltiple en la TF-1 a la altura de Guaza

Un motorista de 62 años resultó herido en un accidente de tráfico con varios vehículos implicados ocurrido en la autopista TF-1, en sentido sur, a la altura de la zona de Guaza, dentro del municipio de Arona. El suceso tuvo lugar a las 07:11 horas del sábado 16 de agosto, y movilizó a los principales servicios de emergencia de la isla.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que activó de inmediato los recursos necesarios para atender el incidente.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal sanitario atendió al motorista en el mismo punto del siniestro. El varón presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, aunque no se temía por su vida en el momento de la primera valoración. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Sur para una atención más completa.

Intervención de los cuerpos de seguridad y limpieza viaria

Además del SUC, también se activaron otros servicios esenciales. Agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona, afectado por el accidente, y realizaron el informe del atestado correspondiente para esclarecer las causas del suceso.

Por su parte, personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife se desplazó hasta el lugar para realizar tareas de limpieza de la calzada, garantizando la seguridad de la vía y restableciendo la normalidad del tráfico en el menor tiempo posible.