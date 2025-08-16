Fallece un motorista tras una colisión con un turismo en el sur de Tenerife

Un motorista ha fallecido este sábado tras producirse la colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-47, en el punto kilométrico 4, aproximadamente, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:24 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que dos personas precisaban de asistencia tras el citado accidente de tráfico, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario confirmó el fallecimiento del motorista debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. También valoró y asistió a la ocupante del turismo implicado en el accidente, que presentó un traumatismo en tórax de carácter leve y precisó de traslado en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

La Guardia Civil procedió a custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial, así como a realizar el atestado correspondiente.