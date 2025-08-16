Encuentran a Zinedine, desaparecido en Tenerife el 8 de agosto

La Policía Nacional ha informado que, tras días de investigación, el joven Zinedine, desaparecido el pasado 8 de agosto en Tenerife y visto por última vez en Almáciga, ha aparecido sano y salvo.

La familia del joven de 20 años había volado a Tenerife para unirse a la búsqueda. En estos momentos, se encuentra viajando hacia Francia junto a su madre, uno de los familiares que se había trasladado a la Isla.

Cartel de búsqueda. / Missing Persons Tenerife

Su hallazgo se ha hecho sin incidentes tras la ardua investigación del dispositivo de la Policía Nacional.