Un ciclista herido tras colisionar con un coche en un puente en La Matanza

Un hombre de 50 años resultó herido la mañana del sábado 16 de agosto tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de La Matanza de Acentejo, en la isla de Tenerife. El suceso se produjo sobre las 10:04 horas, en el puente que cruza la autopista TF-5, cuando un turismo colisionó con una bicicleta.

El incidente generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El afectado fue atendido inicialmente por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico. El ciclista presentaba lesiones de carácter moderado, y tras recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, en el municipio de Puerto de la Cruz.

Intervención de la Guardia Civil

La Guardia Civil también acudió a la zona del accidente, donde se encargó de regular el tráfico en la vía afectada y de realizar el atestado correspondiente para determinar las circunstancias del siniestro.

Este tipo de accidentes pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciclistas en vías compartidas con vehículos motorizados, incluso en zonas secundarias como puentes o cruces sobre autopistas. Es fundamental mantener la atención y la distancia de seguridad en todo momento para evitar colisiones que pueden tener consecuencias graves.

Seguridad vial: una responsabilidad compartida

La circulación de bicicletas por entornos urbanos y semiurbanos como La Matanza se ha incrementado en los últimos años, tanto por motivos deportivos como por movilidad sostenible. Esto requiere una mayor concienciación vial por parte de todos los conductores, además de un diseño adecuado de las infraestructuras para garantizar la convivencia segura entre vehículos y ciclistas.

Desde las instituciones públicas y cuerpos de seguridad se insiste en que los ciclistas tienen los mismos derechos en la vía y deben ser protegidos especialmente en zonas de baja visibilidad o tránsito intenso.