Rescatan en helicóptero a una mujer accidentada en la playa de Roque Bermejo
El accidente tuvo lugar de madrugada, por lo que la afectada tuvo que esperar junto a los bomberos a que se hiciera de día para poder evacuarla
Una mujer de 45 años ha sido rescatada este viernes por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras sufrir un percance en la playa de Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife, en el que resultó herida con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.
A las 3:34 horas, el 112 recibió el aviso de que una mujer había caído a una zona de difícil acceso y activó los servicios de emergencia.
Los Bomberos accedieron hasta el lugar en la que se encontraba la mujer accidentada y le prestaron la primera asistencia.
Como quiera que la zona en la que se había caído era de difícil acceso y no había luz natural se pospuso su evacuación hasta la mañana de este viernes.
Con la luz del día, los bomberos, que se mantuvieron junto a la afectada durante la noche, la trasladaron en camilla hasta una zona segura.
Rescatadores del helicóptero del GES y Bomberos trasladaron a la afectada hasta la aeronave, que la condujo hasta la helisuperficie del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde la esperaba una ambulancia que la evacuó al Hospital Universitario de Canarias.
