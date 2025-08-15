Rescatan en helicóptero a una mujer accidentada en la playa de Roque Bermejo

Una mujer de 45 años ha sido rescatada este viernes por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras sufrir un percance en la playa de Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife, en el que resultó herida con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

A las 3:34 horas, el 112 recibió el aviso de que una mujer había caído a una zona de difícil acceso y activó los servicios de emergencia.

Los Bomberos accedieron hasta el lugar en la que se encontraba la mujer accidentada y le prestaron la primera asistencia.

Un momento del rescate. / @BomberosTF

Como quiera que la zona en la que se había caído era de difícil acceso y no había luz natural se pospuso su evacuación hasta la mañana de este viernes.

Con la luz del día, los bomberos, que se mantuvieron junto a la afectada durante la noche, la trasladaron en camilla hasta una zona segura.

Rescatadores del helicóptero del GES y Bomberos trasladaron a la afectada hasta la aeronave, que la condujo hasta la helisuperficie del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde la esperaba una ambulancia que la evacuó al Hospital Universitario de Canarias.