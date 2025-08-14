Rescatadas dos personas y un perro en el incendio de una vivienda en Tenerife
La familia se había refugiado en el balcón, de donde fueron socorridos por una autoescalera
Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron este miércoles a dos personas que estaban atrapadas una vivienda en El Sobradillo en la que se había declarado un incendio y que se habían refugiado en el balcón.
Asimismo, rescataron a un perro cuando realizaron una inspección del inmueble afectado, detallan fuentes de Bomberos de Tenerife. Al llegar a la vivienda afectada, los bomberos comprobaron que estaba saliendo una gran cantidad de humo por las ventanas de los primeros pisos y que dos personas estaban atrapadas en el balcón.
A partir de ahí procedieron a su rescate a través del despliegue de la autoescalera para después transferirlas a la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Posteriormente, realizaron el reconocimiento del edificio y localizaron a un perro, que también fue rescatado. Finalmente, comenzaron las labores de extinción del fuego y la posterior ventilación del inmueble.
