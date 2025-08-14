La mujer detenida por el homicidio de un hombre calcinado en Gran Canaria entra en prisión
La presunta autora, acusada de provocar un incendio mortal en una furgoneta donde dormía la víctima, ha ingresado en prisión sin fianza tras declarar ante el juzgado de guardia en Telde
El Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida el pasado martes en relación con la muerte de un hombre calcinado en una furgoneta situada en el barrio de Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria).
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la mujer está siendo investigada por un presunto delito de homicidio.
Un incendio con consecuencias fatales
La investigación de este trágico suceso comenzó en la madrugada del martes, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional de un incendio en una vivienda ubicada en el Camino de la Madera, en la localidad de Ojos de Garza.
Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que el fuego se había extendido a una furgoneta cercana, totalmente calcinada. En su interior, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre.
La víctima, según pudieron confirmar posteriormente, era un varón que solía dormir en el vehículo, y que era conocido por los residentes de la zona.
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
- Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
- Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
- Investigan una descarga de droga en una sofisticada narcolancha en Tenerife
- Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
- Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta