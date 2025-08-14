Una motorista resulta herida tras una colisión con un coche en Santa Cruz

Una mujer de 29 años resultó herida de carácter moderado en la mañana de este jueves en una colisión entre su ciclomotor y un coche en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El siniestro vial se produjo a las 9:20 horas en la confluencia de las calles Tomé Cano y Juan Sebastián Elcano.

La joven tuvo varios traumatismos y fue atendida por varios recursos, como personal de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), personal del Centrp de Atención Especializada de Tomé Cano, bomberos de Tenerife y profesionales de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.

Accidente en Tome Cano / E. D.

La víctima fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Agentes del Equipo de Atestados de la Policía Local realizaron el informe sobre el accidente.