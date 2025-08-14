Una motorista resulta herida tras una colisión con un coche en Santa Cruz

Fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Accidente en Santa Cruz

Accidente en Santa Cruz / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 29 años resultó herida de carácter moderado en la mañana de este jueves en una colisión entre su ciclomotor y un coche en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El siniestro vial se produjo a las 9:20 horas en la confluencia de las calles Tomé Cano y Juan Sebastián Elcano.

La joven tuvo varios traumatismos y fue atendida por varios recursos, como personal de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), personal del Centrp de Atención Especializada de Tomé Cano, bomberos de Tenerife y profesionales de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.

Accidente en Tome Cano

Accidente en Tome Cano / E. D.

La víctima fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Agentes del Equipo de Atestados de la Policía Local realizaron el informe sobre el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents