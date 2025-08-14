Incautan más de 20 kilos de cocaína en el norte de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Buenavista del Norte, en un servicio de vigilancia y prevención del narcotráfico, interceptaron un alijo de cocaína en el litoral del municipio de Los Silos.

Cuando los agentes se encontraban prestando su servicio de prevención de la seguridad ciudadana por la Costa de Sibora, detectaron lo que parecía ser una boya de fondeo que levantó sus sospechas, ya que podría tratarse de un indicador de alijo, motivo por el cual procedieron a inspeccionar todo el litoral, confirmando así las sospechas tras encontrar un fardo flotando cerca del Charco de los Cristales.

El fardo, golpeado por las rocas, se encontraba en una zona de difícil acceso, y su envoltorio, ya débil, se desgarró con los intentos de los agentes por sacarlo del agua. Gracias a la actuación de los agentes, se pudo recuperar el fardo y extraerlo del mar.

Una vez en tierra se realiza la inspección del fardo, que arrojó un peso aproximado de 20kg, disponiendo en su interior de 20 paquetes con una sustancia blanquecina, que resultó ser cocaína.

Paquete encontrado en el litoral norte de Tenerife / Guardia Civil

Tras el citado hallazgo, los agentes mantuvieron durante los días posteriores una exhaustiva vigilancia de la zona, consiguiendo así localizar e incautar un segundo paquete de la misma droga que arrojó un peso de 1,116 kilogramos. Las diligencias instruidas, junto con la droga incautada, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción competente.

La incautación de estos más de 20 kilogramos de cocaína evita que un gran volumen de estupefacientes potencialmente dañinos llegue a la ciudadanía, protegiendo así la salud y la seguridad de la población. La Guardia Civil reafirma su compromiso con la seguridad pública y continuará con los operativos de prevención y vigilancia en las costas para evitar la introducción de sustancias estupefacientes.