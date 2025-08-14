Un hombre, en estado crítico tras ser rescatado del mar en Tenerife
El afectado fue trasladado al Hospital de la Candelaria
Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser rescatado del mar y recuperado de una parada cardiorrespiratoria.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 17:27 horas y en él se informaba de que una persona se encontraba en apuros en el mar, entre la Playa de Fañabé y la Playa del Duque, en Adeje.
El afectado fue recatado por una embarcación particular y trasladado a tierra. En el momento del rescate, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que se inician maniobras de reanimación hasta la llegada del personal sanitario, que continuó con ellas, logrando revertir la parada.
Tras estabilizar al hombre, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
- Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
- Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
- Investigan una descarga de droga en una sofisticada narcolancha en Tenerife
- Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
- Aparece en Tenerife la tortuga marina más grande del mundo