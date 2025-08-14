Un hombre, en estado crítico tras ser rescatado del mar en Tenerife

Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser rescatado del mar y recuperado de una parada cardiorrespiratoria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 17:27 horas y en él se informaba de que una persona se encontraba en apuros en el mar, entre la Playa de Fañabé y la Playa del Duque, en Adeje.

El afectado fue recatado por una embarcación particular y trasladado a tierra. En el momento del rescate, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que se inician maniobras de reanimación hasta la llegada del personal sanitario, que continuó con ellas, logrando revertir la parada.

Tras estabilizar al hombre, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.