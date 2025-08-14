Herido un motorista tras sufrir una caída en Tenerife
El afectado fue trasladado al Hospital de la Candelaria
Un joven de 27 años ha resultado herido tras sufrir una caída en la TF-28, a su paso por Taco, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
El afectado, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, sufrió un traumatismo en miembro inferior y policontusiones de carácter moderado.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al herido en el lugar de los hechos y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.
