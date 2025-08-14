Herido un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Un joven de 27 años ha resultado herido tras sufrir una caída en la TF-28, a su paso por Taco, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

El afectado, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, sufrió un traumatismo en miembro inferior y policontusiones de carácter moderado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al herido en el lugar de los hechos y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.