Dos detenidos por intentar abandonar Tenerife con documentación falsa
El primer detenido pretendía viajar a Irlanda y el segundo presento una carta de identidad francesa falsa en el Aeropuerto de Tenerife Sur
La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la terminal de salidas del Aeropuerto de Tenerife Sur cuando presuntamente pretendían abandonar la isla identificándose con documentación falsa.
Una nota policial informa de que el primer detenido era de nacionalidad argelina, pretendía viajar hacia Irlanda y se encontraba de manera irregular en España.
En el momento de identificarse ante los agentes del control fronterizo presentó una carta de identidad francesa, la cual se comprobó y resultó ser falsa, por lo que fue detenido su detención por un presunto delito de falsedad documental. La nota añade que el otro detenido de nacionalidad georgiana se identifico con una tarjeta de identidad irlandesa, lugar hacia donde pretendía viajar.
Los agentes tras realizar las comprobaciones oportunas, determinaron de igual forma que se trataba de un documento falso, por lo que también fue detenido. Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la apertura de las diligencias policiales, así como la instrucción de un expediente administrativo de expulsión y se dio traslado de todo lo actuado a la autoridad judicial competente.
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural
- La subida de la marea obliga a cortar una carretera en Tenerife
- El oleaje se apodera de una playa en Tenerife y arrastra todo lo que encuentra a su paso
- Se buscan agentes de medio ambiente para vigilar el Teide
- Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
- Investigan una descarga de droga en una sofisticada narcolancha en Tenerife
- Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
- Tenerife avanza en el Gran Anillo Peatonal: instalan el módulo del ascensor en la Pasarela de Padre Anchieta