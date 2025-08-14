Dos detenidos por intentar abandonar Tenerife con documentación falsa

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la terminal de salidas del Aeropuerto de Tenerife Sur cuando presuntamente pretendían abandonar la isla identificándose con documentación falsa.

Una nota policial informa de que el primer detenido era de nacionalidad argelina, pretendía viajar hacia Irlanda y se encontraba de manera irregular en España.

En el momento de identificarse ante los agentes del control fronterizo presentó una carta de identidad francesa, la cual se comprobó y resultó ser falsa, por lo que fue detenido su detención por un presunto delito de falsedad documental. La nota añade que el otro detenido de nacionalidad georgiana se identifico con una tarjeta de identidad irlandesa, lugar hacia donde pretendía viajar.

Los agentes tras realizar las comprobaciones oportunas, determinaron de igual forma que se trataba de un documento falso, por lo que también fue detenido. Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la apertura de las diligencias policiales, así como la instrucción de un expediente administrativo de expulsión y se dio traslado de todo lo actuado a la autoridad judicial competente.