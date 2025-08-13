Investigan una descarga de droga en una sofisticada narcolancha en Tenerife
La Policía Local fue alertada tras aparecer una embarcación en la zona de Los Topos, en Los Silos
En la madrugada de este miércoles se produjo el desembarco de un cargamento de droga por la zona noroeste de Tenerife tras ser transportada en una sofisticada narcolancha. La prueba de esa acción de un grupo de narcotraficantes está en la localización de una lancha semirrígida con tres motores en el litoral del municipio de Los Silos.
Pasadas las ocho de la mañana, agentes de la Policía Local fueron alertados de que en la zona de Los Topos había aparecido una embarcación cuya configuración recuerda mucho a las usadas habitualmente en el Estrecho de Gibraltar para la introducción de hachís y cocaína en la Península.
Los funcionarios verificaron que los narcotraficantes decidieron desembarcar su mercancía por el paraje costero conocido, entre otros topónimos, como Los Topos. Ante las evidencias, los policías locales alertaron a agentes de la Guardia Civil.
Y hasta el citado enclave fueron integrantes del Instituto Armado del puesto de Buenavista y agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz. En el momento en que fue hallada la narcolancha, ya no había por los alrededores ni rastro de la droga transportada.
Todo apunta a que los miembros del grupo criminal que recibió la sustancia estupefaciente huyeron con el cargamento por una pista de tierra cercana. Según las fuentes consultadas, no es habitual hasta ahora que en Canarias o Tenerife se utilice una narcoñancha de este tipo. Pero también matizan que no es la primera vez que se usa un barco de este tipo para desembarcar droga en el Archipiélago o Tenerife.
