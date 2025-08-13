Detienen a los presuntos autores de un intento de robo con arma simulada en una sala de juegos en La Palma
La investigación los conecta con otros dos robos con fuerza en establecimientos de la capital palmera
Uno de los detenidos fue sorprendido in fraganti robando en un vehículo, mientras que el otro fue detenido tras ser localizado en Puntallana
Agentes de la Policía Nacional han culminado una investigación relacionada con un robo con violencia e intimidación, en grado de tentativa, ocurrido en una sala de juegos y apuesta en la isla de La Palma. Durante el intento de asalto, los autores emplearon una pistola, que resultó ser simulada, con el objetivo de intimidar a los presentes y facilitar su huida.
La investigación policial ya estaba en marcha debido a que los presuntos autores del intento de robo habían sido previamente identificados como responsables de otros dos robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos de la misma localidad. Los agentes recabaron múltiples indicios probatorios que permitieron vincular a ambos individuos con los hechos.
Detenido infraganti mientras robaba en un vehículo
El primero de los detenidos fue localizado y arrestado a principios del mes de julio en Santa Cruz de La Palma, cuando fue sorprendido cometiendo un robo en el interior de un vehículo estacionado en la misma avenida donde se produjo el intento de atraco. En ese momento, ya estaba siendo buscado activamente por los delitos anteriores.
El segundo individuo, tras varias semanas, fue localizado en la localidad de Puntallana en un operativo policial desplegado específicamente para dar con su paradero.
Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial. La Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer si pudieran estar implicados en otros hechos delictivos recientes en la isla.
