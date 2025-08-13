Un coche destroza una vivienda en Canarias tras estrellarse en ella

Un hombre de unos 60 años se ha estrellado con el vehículo que conducía contra una vivienda en la isla de Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias. El conductor ha resultado herido y la casa ha sufrido importantes daños en su estructura.

El accidente se produjo sobre las 13.30 horas de la tarde de este miércoles en la carretera LZ-2 entre Playa Honda y El Cable, en dirección a Arrecife, cuando el conductor se salió de la vía e impactó con el coche contra una vivienda -que se alquila en regimen vacacional- que se encuentra a pocos metros de la carretera.

El fuerte choque provocó el derrumbe de dos de los muros que delimitan la vivienda; el coche frenó su trayectoria y no continuó hacia el interior de la parcela gracias a la presencia de una palmera. En ese momento, la casa estaba ocupada por los inquilinos, quienes quedaron sobresaltados mientras se bañaban tranquilamente en la piscina.

Los bomberos actúan para garantizar la seguridad en la zona tras el impacto del vehículo. / E.D.

Como consecuencia del impacto, el hombre -único ocupante del vehículo- sufrió importantes lesiones por las que tuvo que ser atendido por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lo trasladaron a un centro sanitario, el coche quedó completamente destrozado y la casa ha quedado con importantes daños: los muros han caído, se han roto los cristales del baño y han aparecido importantes grietas en la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron también los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, quienes rápidamente actuaron para contener la fuga de gasolina utilizando espuma y material absorbente y después desconectaron la batería del coche para prevenir cualquier riesgo de incendio. En el lugar se encontraban también efectivos de la Guardia Civil.