A un turista se le va de las manos el 'happy hour' en Tenerife y cabalga una vaca

El sur de Tenerife vuelve a atraer las miradas de los locales ante la última fechoría de un turista al que se le descontroló la tarde en la barra del bar. Así, un tinerfeño que se encontraba en Playa Fañabe, en Adeje, se encontró con el susodicho extranjero que iba a perpetrar una salida de tono junto a dos amigos más en uno de los establecimientos comerciales de la calle París.

El guiri en cuestión se dirigió a las ya archiconocidas vaquitas de una de las franquicias de la tienda Ale Hop y tras ser aupado por unos de sus escuderos al lomo de la mascota, empezó a cabalgarla al grito de "¡yiiiiiiiiiija!".

Al rescate

A escasos segundos de haberse subido a la vaca, una pareja de empleados de la tienda acudió a su rescate ante el intento de su rapto, pues cuales Don Quijote y Sancho Panza intentaban emprender una travesía por los pasillos del espacio comercial.

Los trabajadores de la tienda calmaron la situación momentáneamente, aunque hubo un último intento de arrastre desde los cuernos de la vaquita, lo que volvió a provocar el estupor de los guardianes de Ale Hop.

Todo ello ante la insistencia del turista que se mantenía sobre el lomo del muñeco para que le dejaran en paz en sus escasos momentos de gloria en el que el alcohol que corría por sus venas le hizo sentirse como un auténtico vaquero... literal.