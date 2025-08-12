Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el oleaje arrastra a cuatro personas a mar abierto y atrapa a una decena de bañistas en una piscina natural

Nueva imprudencia en la costa de Tenerife. En esta ocasión, la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa ha publicado un vídeo en el que se puede ver cómo una decena de personas se encuentran atrapadas por el oleaje en la piscina natural de Los Gigantes, mientras que otras cuatro han sido arrastradas fuera de esta instalación y luchan por ponerse a salvo.

En concreto, la asociación explica en sus redes que "este punto de la costa carece de servicio de socorrismo", motivo más que suficiente para tener en cuenta el estado del mar antes de decidir darse un baño en esta piscina, conocida como el 'Charco de la Muerte'.

Canarias 1500 kilómetros de costa informa en su publicación que un helicóptero del GES tuvo que intervenir para rescatar y evacuar a una turista de nacionalidad italiana de 44 años que resultó ilesa.

Vidas en riesgo

Tal y como se puede ver en el vídeo publicado, en el interior de la piscina se encuentra una decena de bañistas que también ponen su vida en riesgo, ya que el oleaje les está impidiendo salir por sus propios medios y manera tranquila del agua.

La asociación recuerda que el efecto de evacuación de la masa de agua que se adentra en la piscina (corriente inversa) arrastra al bañista a mar abierto, sin que pueda evitarse, como le ocurre a algunas de las personas que aparecen en el vídeo.

Con este estado del oleaje, "meterse en una piscina natural es una trampa mortal", añade. Sin embargo, "los foráneos creen que dentro de ella están seguros, a pesar de la fuerte corriente que se detecta más allá del perímetro de la piscina", matiza.

Extremar las precauciones

Fue hace apenas unas semanas, a principios del mes de agosto, tras una jornada negra en el archipiélago con dos ahogados y varios rescates en el mar, cuando la Asociación 'Canarias 1500 km de Costa' hizo un llamamiento a la población para "extremar las precauciones y mantener una actitud preventiva y autorresponsable", así como prestar especial atención a niños y personas de avanzada edad, "los más vulnerables en estos espacios", además de respetar las indicaciones de los servicios de socorrismo y la señalética.