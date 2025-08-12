Miguel, el vecino que murió quemado mientras dormía en una furgoneta en Gran Canaria

Un vecino de Carrizal, identificado como Miguel, de 68 años, falleció en la madrugada de este martes carbonizado mientras dormía en el interior de la furgoneta en la que pernoctaba como consecuencia de un incendio que se inició en una vivienda anexa al vehículo y que se extendió y acabó calcinando el furgón. Su vecina, Francisca del Carmen G.R., de 66 años, fue detenida por la Policía Nacional acusada de un delito de homicidios por presuntamente provocar el fuego que causó la muerte del hombre, con quién según testigos mantuvo una discusión la tarde anterior. La mujer, que ocupaba una vivienda abandonada, cuenta con un amplio historial delictivo por más de una treintena de delitos de robo con violencia, atentado a la autoridad, tráfico de drogas, estafa o calumnias, según ha podido saber este periódico, que le llevó a entrar en prisión por un asunto vinculado a las drogas, según confirma su hermano Juan Francisco.

Miguel llevaba cinco años viviendo en la furgoneta, que tenía estacionada junto a una casa y una infravivienda

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.00 horas de la madrugada de este martes, cuando la Policía Nacional recibió una llamada que alertó de un incendio en una vivienda ubicada en Ojos de Garza, en Telde, en la confluencia entre el Camino de la Madera y la carretera de El Goro. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la propietaria de esa casa -que se encuentra a pocos metros de la iglesia de Santa Rita, en una zona de infraviviendas y chabolas- gritando que se quemaba su vivienda.

Al llegar, el fuego se había propagado hacia el exterior y había afectado a una parte de una infravivienda aledaña; los propios policías extinguieron las llamas con la ayuda de extintores. Cuando los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria llegaron el fuego ya estaba apagado, pero vecinos de la zona advirtieron de que las llamas habían alcanzado a una furgoneta que estaba al lado de la casa y donde pernoctaba un hombre.

Operativo policial en el lugar del suceso, este martes. / J.PEREZ CURBELO

Al inspeccionar la furgoneta, los bomberos y los agentes hallaron el cuerpo de un hombre carbonizado en su interior y tras una investigación lograron identificarlo como Miguel, el mismo varón al que aludían los vecinos.

La detenida y el fallecido habían tenido una discusión la tarde anterior por la ubicación de unos enseres

Según relatan testigos, la tarde anterior Francisca y Miguel mantuvieron una discusión porque estas personas -los testigos-, dos personas sin hogar que llegaron el lunes a la zona para pernoctar en una caseta de campaña, habían situado parte de sus enseres personales entre la furgoneta y la vivienda -entre ellos ropa, dinero, fotos familiares y una bombona de camping gas, que explotó-, y Francisca se quejó porque supuestamente estaban dentro de lo que ella consideraba que era su finca. Ese pudo ser el desencadenante. Incluso llegó a amenazarlo con un «si no lo quitan, te lo voy a quemar». Es por ello que la Policía Nacional la ha detenido como presunta autora del incendio y de un supuesto delito de homicidio, a la espera de determinar si el fuego fue premeditado o fruto de una imprudencia, según detalla el cuerpo policial. En el lugar actuaron las unidades de la Policía Judicial y Científica de la Policía Nacional.

Encuentran un cadáver calcinado en un furgón tras un incendio en Ojos de Garza / José Pérez Curbelo

Cinco años en la furgoneta

Francisca, por su parte, es de Las Palmas de Gran Canaria y desde hace nueve años reside en una casa ubicada en el terreno donde se produjo el suceso. Se quedó viuda con 18 años después de que su marido muriese atropellado en el aeropuerto y cobraba una pensión de viudedad. «La familia de mi cuñado buscó la manera de que ella no cobrase nada más y se quedó sin nada, en la calle. Luego la recogió una hermana para echarle una mano, pero se juntó con malas compañías y acabó en la prostitución y las drogas», señaló su hermano Juan Francisco, que se enteró de lo que supuestamente había hecho su hermana por casualidad, al ir a visitar a uno de los vecinos.

Su familia intentó llevársela de allí en varias ocasiones, sin éxito. De hecho, era habitual que el hermano la visitase para llevarle ropa, comida o acercarla al médico. No era la primera vez que Francisca y Miguel discutían, pues eran frecuentes los desencuentros entre ambos, aunque nadie esperaba que la situación llegase a estos extremos.