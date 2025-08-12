Un joven herido moderado al colisionar un turismo contra un muro en Valle Gran Rey

La noche del lunes 11 de agosto, un accidente de tráfico en la calle La Vizcaína, en el municipio gomero de Valle Gran Rey, se saldó con un joven herido de carácter moderado. El siniestro, ocurrido sobre las 22:08 horas, movilizó a varios equipos de emergencias de la isla.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada alertando de la colisión de un turismo contra un muro en la citada vía. Ante la información recibida, el 112 activó de forma inmediata al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a los Bomberos de Valle Gran Rey, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Estado del herido y asistencia sanitaria

En el lugar, el personal del SUC asistió a un hombre de 20 años, que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Tras la valoración inicial y la estabilización, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Valle Gran Rey. Otra persona que viajaba en el vehículo no presentaba lesiones y no precisó atención hospitalaria.