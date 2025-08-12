Un joven herido moderado al colisionar un turismo contra un muro en Valle Gran Rey
El accidente, registrado la noche del 11 de agosto, dejó a un hombre de 20 años con traumatismo craneal, siendo trasladado al Centro de Salud
La noche del lunes 11 de agosto, un accidente de tráfico en la calle La Vizcaína, en el municipio gomero de Valle Gran Rey, se saldó con un joven herido de carácter moderado. El siniestro, ocurrido sobre las 22:08 horas, movilizó a varios equipos de emergencias de la isla.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada alertando de la colisión de un turismo contra un muro en la citada vía. Ante la información recibida, el 112 activó de forma inmediata al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a los Bomberos de Valle Gran Rey, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
Estado del herido y asistencia sanitaria
En el lugar, el personal del SUC asistió a un hombre de 20 años, que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Tras la valoración inicial y la estabilización, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Valle Gran Rey. Otra persona que viajaba en el vehículo no presentaba lesiones y no precisó atención hospitalaria.
- El calor da un respiro al inicio de la semana en Canarias y tan solo el sur de Gran Canaria se mantiene en aviso rojo
- El Cabildo de Tenerife pide máxima prioridad a los planes de emergencias por erupción
- Cuatro municipios de Tenerife, con potencial 'muy alto' de erupción: así es el mapa de riesgo del Cabildo
- El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife inicia su servicio con ocho días gratis para los residentes
- Santa Cruz de Tenerife, 'oculta' entre la neblina
- Salvan la vida a un hombre que fue rescatado en parada cardiorrespiratoria del mar en Tenerife
- La UCI castiga un año al ciclista tinerfeño Edgar Carballo por agresión sexual a la catalana Ares Masip en una sanción sin precedentes
- El PP y los ‘rebeldes’ del PSOE y NC sacan adelante la censura que convierte en alcaldesa a Carmen Luisa Castro