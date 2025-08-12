Dos heridos en una colisión entre dos coches en Tenerife
El accidente, registrado la noche del 11 de agosto, dejó a un hombre y una joven de 21 años con traumatismos moderados, siendo ambos trasladados al Hospital del Sur
La noche del lunes 11 de agosto de 2025, una colisión entre dos turismos en la TF-51, en la subida hacia el casco urbano de Arona, dejó como saldo dos personas heridas con carácter moderado. El siniestro se produjo sobre las 23:08 horas y movilizó de inmediato a varios recursos de emergencia.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a la hora indicada se recibió una llamada alertando de una colisión frontal entre dos vehículos en la citada vía.
Ante la gravedad potencial del incidente, el 112 activó de forma inmediata al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local de Arona.
Asistencia a los heridos
Los efectivos sanitarios del SUC atendieron en el lugar a un hombre, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Fue estabilizado y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.Y también atendieron a una mujer de 21 años, también con traumatismos moderados, que fue igualmente evacuada al mismo centro hospitalario en otra ambulancia de soporte vital básico.
Durante la intervención, el personal sanitario realizó la valoración inicial de los heridos, inmovilización de lesiones y control de constantes vitales, garantizando su traslado seguro al hospital.
La Policía Local de Arona se encargó de regular el tráfico en la zona mientras se desarrollaban las labores de asistencia, evitando que la situación derivara en nuevos incidentes. Asimismo, instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.
