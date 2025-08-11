Sufre un desvanecimiento y choca contra la mediana en Tenerife
El hombre de 80 años tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario debido a los problemas de salud
Un señor de 80 años ha sufrido un accidente de tráfico este lunes, 11 de agosto, a consecuencia de un problema de salud que le sorprendió mientras circulaba por la TF-2 (autovía de conexión entre la autopista del sur y la del norte) en Tenerife.
Los hechos sucedieron en torno a las 09:30 horas en el término municipal de La Laguna y, según informa el 112 Canarias, el afectado chocó contra la mediana tras sufrir un desvanecimiento.
El accidente no le provocó lesiones, pero tuvo que ser trasladado en ambulancia medicalizada a un centro hospitalario debido al problema previo de salud.
