Sorprendido con más de 200 gramos de hachís entre su ropa en Tacoronte
El hombre, de 31 años, es acusado de un delito contra la salud pública
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía del Puerto de La Cruz, han procedido a la investigación de una persona, varón de 31 años de edad y vecino del Sauzal, acusado de un delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban un punto de verificación de vehículos y personas, al dar el alto a uno de los vehículos, en el que viajaban dos personas, el acompañante se comportaba de forma extraña y mostraba evidentes signos de nerviosismo, por lo que los agentes solicitaron que bajara del vehículo y realizaron un registro superficial de la ropa del acusado, entre la misma localizaron dos trozos de hachís de 100 gramos cada uno, además portaba 760 euros en efectivo, en dinero fraccionado.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Cristobal de La Laguna.
