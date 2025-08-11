Salvan la vida a un hombre que fue rescatado en parada cardiorrespiratoria del mar en Tenerife

Un señor de 79 años ha sido rescatado este lunes, 11 de agosto, de la playa del muelle pesquero de Puerto de la Cruz tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Según informa el 112 Canarias, unos bañistas que se encontraban en la zona sacaron del mar al afectado y comenzaron la reanimación. A la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), estos continuaron con las maniobras de reanimación, logrando revertir la situación.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Efectivos de emergencia en la zona. / E. D.

En el dispositivo de emergencias desplegado también participó la Policía Nacional.