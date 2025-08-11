El incendio de una nave en Arona y varios fuegos de rastrojos, entre las intervenciones de Bomberos de Tenerife durante el fin de semana

Bomberos de Tenerife, con base en San Miguel de Abona y voluntarios de Adeje, intervinieron a última hora de la tarde de este domingo, 10 de agosto, en la incendio de una nave en Guaza, en el municipio de Arona.

Los bomberos fueron activados, a través de una llamada, por el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias sobre las 20.00 horas, cuando se les informaba de que se había producido un incendio en una nave de mantenimiento de palos de golf en Camino Guaza del Medio, en Arona, según han informado Bomberos de Tenerife en nota de prensa.

Seguidamente se desplazaron hasta el lugar, donde acotaron el incendio dentro del perímetro de la nave, evitando la propagación a los invernaderos colindantes y, finalmente, procediendo a su extinción. Estuvieron presentes también agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

En Tacoronte, efectivos de La Laguna fueron solicitados ayer, sobre las 20:00 horas, para apagar un fuego de rastrojos en la parte trasera de una vivienda producido a causa de una quema por parte de un vecino. En el lugar también estuvo la Policía Local. pic.twitter.com/7gDWz9Gl6H — Bomberos de Tenerife (@BomberosTf) August 11, 2025

A la misma hora, sobre las 20.00 horas, efectivos de La Laguna fueron solicitados para apagar un fuego de rastrojos en la trasera de una vivienda de Tacoronte debido a una quema por parte de un vecino. En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local.

Otra quema de rastrojos fue también motivo de la intervención de los bomberos, en este caso de la base de San Miguel el sábado, 9 de agosto, sobre las 11:00 horas, en el camino La Asomada, en Granadilla de Abona.

Fuego de rastrojos en el camino La Asomada, en Granadilla de Abona. / @BomberosTf

Por otro lado, sobre las 23:00 horas del viernes, 8 de agosto, los bomberos fueron requeridos para extinguir un fuego en una finca privada; mientras que una hora antes, efectivos de Santa Cruz y voluntarios de San Cristóbal de La Laguna fueron activados para apagar un fuego en la azotea de una vivienda de Taco, concretamente, en el cuarto de la lavadora. En esta intervención también estuvieron agentes de la Policía Local.

La limpieza de un derrame de aceite generado por un accidente en la avenida Las Palmeras, en Finca España, en La Laguna, o el incendio en la cocina de una vivienda en La Victoria, fueron otras de las intervenciones que los bomberos de Tenerife realizaron durante el viernes, 8 de agosto.