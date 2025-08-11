Colisión de varios vehículos en la TF-1 a la altura de Arafo
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 20, dirección sur, de la autopista tinerfeña
Varios vehículos han sufrido un accidente en la autopista del Sur durante la tarde de este lunes, 11 de agosto. A la altura de Arafo, en el kilómetro 20, dirección sur, estos automóviles han sufrido un percance en forma de colisión en la TF-1. Se registran algunas retenciones en el lugar.
Los recursos de emergencias trabajan en el lugar de los hechos con el fin de atender a los ocupantes de los vehículos y reestablecer el tránsito habitual en la vía.
Se ruega a las personas que circulen por la autopista del sur de Tenerife lo hagan con precaución y evitando el 'efecto mirón', que puede provocar nuevas retenciones y accidentes.
