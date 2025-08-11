Colisión de varios vehículos en la TF-1 a la altura de Arafo

Varios vehículos han sufrido un accidente en la autopista del Sur durante la tarde de este lunes, 11 de agosto. A la altura de Arafo, en el kilómetro 20, dirección sur, estos automóviles han sufrido un percance en forma de colisión en la TF-1. Se registran algunas retenciones en el lugar.

Los recursos de emergencias trabajan en el lugar de los hechos con el fin de atender a los ocupantes de los vehículos y reestablecer el tránsito habitual en la vía.

Se ruega a las personas que circulen por la autopista del sur de Tenerife lo hagan con precaución y evitando el 'efecto mirón', que puede provocar nuevas retenciones y accidentes.